Kleinbus brennt unter E-Highway-Leitung auf A1

Auf der Autobahn A1 zwischen dem Kreuz Lübeck und Reinfeld (Kreis Stormarn) ist am Freitag ein Kleinbus in Flammen aufgegangen. Es sei niemand verletzt worden, das Fahrzeug habe jedoch unter einer Leitung der E-Highway-Strecke gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Löschen der Flammen müsse untersucht werden, ob die Leitung beschädigt wurde. Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde vorübergehend voll gesperrt.