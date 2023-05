Betrug per Telefon: 79-Jährige verliert rund 28.500 Euro

Eine 79-Jährige ist in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) Opfer eines Betrugs geworden und hat rund 28.500 Euro verloren. Nach Angaben der Polizei von Freitag erhielt die Frau am Donnerstagvormittag einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Bei dem Unfall sei eine Person ums Leben bekommen und es sei eine hohe Kaution nötig, damit die Tochter der 79-Jährigen nicht ins Gefängnis müsse. Das Telefonat dauerte laut Polizei rund zwei Stunden und endete damit, dass die Frau Gegenstände im Wert von rund 28 500 Euro an die Betrüger übergab. Laut Polizei gab es in der vergangenen Zeit häufiger Betrugsversuche mit dieser Masche.