FDP beantragt Aktuelle Stunde zur A23-Entscheidung von Bund

Die Nicht-Berücksichtigung der Autobahn 23 bei der schnelleren Planung von Autobahnen sorgt in Schleswig-Holstein weiter für Diskussionen. Die FDP beantragte für die Landtagssitzung in der kommenden Woche eine Aktuelle Stunde zu dem Thema. „Der A23-Ausbau muss als „überragendes öffentliches Interesse“ eingestuft werden“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt am Freitag. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warf er vor, den beschleunigten Ausbau der A23 in letzter Minute blockiert zu haben.