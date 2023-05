Raser erwischt: Auto und Führerschein beschlagnahmt

Zivile Polizeibeamte haben in Hamburg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 20-jährigen Autofahrer gestoppt, nachdem er mit bis zu 200 Kilometer pro Stunde im Hamburger Stadtbereich unterwegs war. Laut Angaben der Polizei von Freitag fiel der Mann in den Fokus der Beamten, nachdem er sie mit erhöhter Geschwindigkeit auf den Elbbrücken überholt hatte.