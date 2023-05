Basketball-Bundesliga BBL-Abschluss: Towers peilen Sieg in Braunschweig an

Die Veolia Towers Hamburg wollen sich mit einem Sieg aus der für sie schwierigen Saison in der Basketball-Bundesliga verabschieden. Am Sonntag (15.00 Uhr) sind die Hanseaten (13.) bei den Löwen Braunschweig (15.) gefordert, die sich ihrerseits mit einem Erfolg noch aller Abstiegssorgen entledigen müssten, sollten die Frankfurt Skyliners (17.) am Freitagabend bei den Merlins Crailsheim (14.) gewinnen und vorerst weiter im Rennen bleiben.