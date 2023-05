Norden mit „einzigartiger Plattform“ zu Suchtberatung

Kiel (dpa/lno). Im Kampf gegen Drogenmissbrauch hat Schleswig-Holstein eine Online-Seite freigeschaltet. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) verkündete am Freitag offiziell den Start der Plattform www.suchtberatung-sh.de. Das Kieler Ministerium sprach von einer deutschlandweit einzigartigen Plattform, auf der Angebote und Informationen zur Suchthilfe digitalisiert und damit leichter zugänglich gemacht werden.

Hilfesuchende sollen auch durch Online-Beratungsangebote noch besser unterstützt werden. Die Gesundheitsministerin betonte: „Menschen in Schleswig-Holstein, die von einer Sucht betroffen sind oder deren Angehörige benötigen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Hilfsangeboten und Informationen. Aus diesem Grund haben wir diese Online-Plattform geschaffen.“

Die Seite biete einen guten Überblick über die in Schleswig-Holstein verfügbaren Beratungsangebote. Zudem können Hilfesuchende über die Website auch anonym und kostenfrei die digitale Suchtberatung nutzen - per Video, per Chat oder per E-Mail - und mit einer App auch problemlos und leicht zugänglich an jedem beliebigen Ort. Der Geschäftsführer der Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein e.V. (LSSH), Björn Malchow, ergänzte, mit der Seite sei eine wirksame Hilfe nur einen Klick entfernt.

