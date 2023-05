Feuerwehreinsatz Brand eines Hochhaus in Pinneberg - 150.000 Euro Schaden

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

Bei einem Brand im Erdgeschoss eines Hochhauses in Pinneberg ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Diese Schätzung teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Die Brandstelle sei beschlagnahmt.