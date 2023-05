Okun beklagt lange Wartelisten bei Vereinen

Hamburg (dpa/lno). Fehlende Trainer und zu wenige Spielflächen sind nach Ansicht des Präsidenten des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) die wesentlichen Gründe dafür, dass viele Vereine in der Hansestadt derzeit keine Kinder und Jugendliche mehr aufnehmen können. Einige Clubs könnten die gestiegene Nachfrage nach der Corona-Pandemie nicht bewältigen und hätten lange Wartelisten mit bis zu 300 Kindern, sagte Christian Okun der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein echtes Problem“, fügte er hinzu.

„Es gibt zu wenig ehrenamtliche Personen, auch wenn wir Werbung machen dafür“, erläuterte Okun eine der Ursachen für die Misere. Dabei gehe es nicht nur um Trainerinnen und Trainer oder Schiedsrichter. „Es betrifft auch die Vereinsverantwortlichen, die einfach keinen Bock haben, sich mit der Bürokratie auseinanderzusetzen. Und immer im Hintergrund die Steuerfahndung haben.“

Das zweite Problem sei, dass etliche Sportflächen in der Stadt nicht zur Verfügung stehen würden. „Wir haben einen Netto-Rückgang an Sportflächen in Hamburg“, sagte der 43-Jährige. Viele Plätze würden beispielsweise wegfallen, weil der Raum für den Wohnungsbau genutzt werde. Okun sieht vor allem die Stadt in der Verantwortung. „Ich höre immer, wie es nicht geht. Aber zu sagen, wir haben hier eine brachliegende Fläche, bauen einen neuen Sportplatz mit einem vernünftigen Vereinsheim, das passiert nicht.“

Zudem gebe es immer weniger Bolzplätze, auf denen Kinder außerhalb der Schule und der Vereine spielen können. Viele Clubs würden ihre Plätze aus Versicherungsgründen schließen. Auch würden Platzwarte am Wochenende fehlen, sodass auf Plätzen kein Spielbetrieb stattfinden könne, sagte Okun. Bei der letzten Jahrespressekonferenz des HFV im vergangenen Oktober betrug die Zahl der Mitglieder in den Fußball-Abteilungen der Vereine insgesamt etwas mehr als 198.000.

