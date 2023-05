Flensburgs Oberbürgermeister verurteilt Gaffer-Videos

Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) hat die im Internet kursierenden Videos vom Brand mit zwei Toten scharf verurteilt. „Wir haben zum Teil die Bilder gesehen, die im Netz kursieren“, sagte er am späten Donnerstagabend in der Nähe des Brandortes. „Man ist da ja gefangen in den Gefühlen zwischen Unverständnis, Wut, Zorn, Sprachlosigkeit, dass Menschen (...), wenn andere um ihr Leben kämpfen (...) Freude daran haben das zu filmen und ins Netz zu stellen.“ Das habe nichts damit zu tun, wie eine zivilisierte Gesellschaft sich zu benehmen habe. Es sei intolerabel.

Die Feuerwehr ist bei einem Brand in der Flensburger Neustadt im Einsatz.

Zuvor hatte bereits die Polizei an die Bevölkerung appelliert, keine Videos des Feuers in sozialen Medien zu teilen. „Es sind Menschen betroffen, die natürlich trauern“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Ersten Erkenntnissen zufolge hätten Gaffer von dem brennenden Haus Videos gefertigt und im Internet geteilt. „Wir werden auch strafrechtliche Schritte prüfen.“

Der Brand in der Flensburger Neustadt hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Bei dem Feuer sind ein Erwachsener und ein Kind ums Leben gekommen. Zudem gab es neun Verletzte.

