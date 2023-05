Feuer in Mehrfamilienhaus Innenministerin besucht Ort des Hausbrandes in Flensburg

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack hat am Freitag den Ort des tragischen Feuers in Flensburg besucht. „Es ist ein verheerender Anblick, dieses völlig ausgebrannte Haus zu sehen und sich vorzustellen, wie die Menschen gelitten haben in dem Haus - vom Feuer eingefangen“, sagte die CDU-Politikerin danach. Sie habe auch den Raum gesehen, in dem das Feuer am Donnerstag kurz vor 17.00 Uhr möglicherweise ausbrach. „Das Gebäude ist in einem schrecklichen Zustand.“