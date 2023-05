Feuerwehreinsatz Nach Brand in Flensburg droht Dachgeschoss einzustürzen

Feuerwehrleute und Polizisten stehen bei einem Einsatz bei einem Brand in Flensburg.

Nach dem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg droht das Dachgeschoss des Gebäudes einzustürzen. Es werde daher versucht, das Dachgeschoss zu sichern, teilte die Stadt Flensburg mit. Bei dem Brand waren am Donnerstag nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei habe das Gelände weiträumig abgesperrt und es werde darum gebeten, sich von der Einsatzstelle fernzuhalten, teilte die Stadt mit.