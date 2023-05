Motorradfahrer mit geliehener Maschine tödlich verunglückt

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist in Stockelsdorf im Kreis Ostholstein nach einem Verkehrsunfall gestorben. Sein 22 Jahre alter Bekannter hatte beim Wenden seines Autos in einer Sackgasse den von hinten nahenden Motorradfahrer übersehen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der 29-Jährige sei in ein Lübecker Krankenhaus gebracht worden, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlegen sei.