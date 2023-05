30 Jahre Buddenbrookhaus: Feier im Ausweichquartier

Das Buddenbrookhaus in Lübeck wird 30 Jahre alt. Zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten gibt es am Sonnabend (6. Mai) ein buntes Fest. Das werde allerdings wegen des laufenden Umbaus des Literaturmuseums im Museumsshop des Buddenbrookhauses am Markt stattfinden, teilte die Hansestadt Lübeck mit. Zwischen 11 und 16 Uhr seien unter anderem Familienaktionen und Baustellenführungen geplant, außerdem werde es Kaffee und Waffeln geben. Zum eigentlichen Jubiläum am 6. Juni ist ein Festakt geplant.