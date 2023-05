Demonstrationen „Wer hat, der gibt“: Linke demonstrieren in Hamburg

Mit dem Bündnis „Wer hat, der gibt“ hat am Montag die 1.-Mai-Demonstration linker und linksextremer Gruppen in Hamburg begonnen. „Wir können und wollen uns die Reichen nicht mehr leisten“, hieß es im Aufruf zur Demo, die am Eppendorfer Baum startete und durch die Nobel-Stadtteile Harvestehude und Pöseldorf führen sollte.