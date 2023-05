18-Jährige nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntag in Hamburg-Bergstedt eine 18-Jährige lebensgefährlich und ein 17-Jähriger leicht verletzt worden. Sie waren gemeinsam auf einem Motorroller unterwegs, als ein 68-jähriger Autofahrer mit ihnen kollidierte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Die 18-jährige Beifahrerin sowie der 17-jährige Fahrer des Motorrollers kamen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde durch Einsatzkräfte vor Ort betreut, wie es hieß.