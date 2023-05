SPD-Fraktion fordert Verbesserungen bei Tarifbindung

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin.

Zum Tag der Arbeit hat die SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft Verbesserungen bei Tarifbindung, Arbeitnehmerrechten und der Mitbestimmung in Betrieben gefordert. „Gerade im Angesicht der hohen Inflation braucht es eine solidarische Unterstützung für alle Menschen“, teilte der Sprecher für Arbeit und Gewerkschaften der SPD-Fraktion, Jan Koltze, am Montag mit.