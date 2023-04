Towers geben Sieg in Chemnitz aus der Hand

Die Veolia Towers Hamburg haben ihr vorletztes Spiel in der Basketball-Bundesliga in dieser Saison verloren. Die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky, die am Dienstag den Verbleib in der BBL perfekt gemacht hatte, unterlag am Samstagabend bei den Niners Chemnitz trotz langer Führung noch mit 80:87 (50:42). Bester Towers-Werfer war Yoeli Childs mit 17 Punkten.