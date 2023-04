FC St. Pauli feiert 2:1-Heimsieg über Arminia Bielefeld

Der FC St. Pauli hat seine Durststrecke in der 2. Fußball-Bundesliga überwunden und nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg gefeiert. Am Samstag setzten sich die Hamburger 2:1 (0:0) gegen Arminia Bielefeld durch und stürzten den Bundesliga-Absteiger aus Ostwestfalen in noch tiefere Abstiegssorgen.