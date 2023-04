Bahn Große Nachfrage nach Deutschlandticket in Hamburg

Kurz vor Start des Deutschlandtickets am Montag haben sich am Freitag zum ersten Mai lange Warteschlangen vor den Servicestellen des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv) gebildet. Die ohnehin schon große Nachfrage habe sich zum Monatswechel noch einmal enorm erhöht, teilte ein Pressesprecher des Hamburger Verkehrsverbundes am Samstag mit.