Segeberg Kampfmittelräumdienst in Norderstedt im Einsatz

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am Freitagmittag ein weiträumiges Gebiet im Stadtteil Glashütte für die Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes abgesperrt worden. Aktuell sei der Kampfmitteilräumungsdienst auf dem Weg zum Einsatzort, so erste Polizeiinformationen von Freitag. Eine Bedrohung oder Gefährdung eines nahe gelegene Discounters würde nicht bestehen.