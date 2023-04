Die Polizei hat eine mutmaßliche Betrügerin am Lübecker Hauptbahnhof festgenommen, nachdem eine Hotelangestellte die Frau erkannt und die Ermittler informiert hatte. Die 34-Jährige soll sich den Angaben zufolge in den vergangenen Wochen mehrfach in teuren Hotels im Großraum Lübeck eingemietet haben, ohne zu bezahlen.