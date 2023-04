Brückenreparatur: Arbeiten an Gerüst über Nord-Ostsee-Kanal

Für die Reparatur der bei einer Havarie beschädigten Brücken über den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel ist am Freitag an der Anbringung eines 40 Meter über dem Kanal hängenden Arbeitsgerüsts an der Olympiabrücke gearbeitet worden. Die Arbeiten verzögerten sich dabei aus technischen Gründen, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.