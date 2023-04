Steinburg Brand in Reetdachhaus: 500.000 Euro Schaden, Drei Hunde tot

Bei einem Brand in einem Reetdachhaus in Ecklak im Kreis Steinburg ist am Donnerstag ein größerer Sachschaden entstanden. Nach ersten Schätzungen betrage er rund 500.000 Euro, sagte eine Polizeisprecherin. Zum Zeitpunkt des Brandes sei niemand zu Hause gewesen. Es seien aber drei Hunde gestorben. Sechs Welpen seien gerettet und zu einem Tierarzt gebracht worden. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.