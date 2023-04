Behörde bestätigt Unfall von Frachter an Windkraftanlage

Den Zusammenprall eines Frachters mit einer Offshore-Windkraftanlage in der deutschen Nordsee hat die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) in Hamburg bestätigt. Der Unfall hatte sich bereits am Montag kurz nach 20.00 Uhr ereignet, wie der Leiter der BSU, Ulf Kaspera, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Am Mittwoch bestätigte auch der dänische Energiekonzern Ørsted - der Betreiber der Anlage - die Havarie.