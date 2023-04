Energie Hamburg verliert Zeit bei Wärmewende: Wedel länger am Netz

Probleme beim Bau eines Fernwärmetunnels unter der Elbe kosten Hamburg Zeit auf dem Weg zur Wärmewende. Am Tunnelschacht seien Spundwände abgerutscht, „dadurch haben wir ein paar Monate verloren“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Donnerstag bei einem Besuch auf der Dradenau. Das in die Jahre gekommene Kohleheizkraftwerk Wedel könne daher voraussichtlich erst im Herbst 2026 vom Netz gehen. Ursprünglich sollte das bereits 2025 geschehen. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ über die Verzögerung berichtet.