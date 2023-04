Trio bis Blaskapelle: Festival stellt Programm vor

Typisch britische Partystimmung will das Schleswig-Holstein Musik Festival in diesem Sommer mit seinen Musikfesten auf dem Lande verbreiten. Dazu werde unter anderen der in England aufgewachsene Geiger Daniel Hope mit seinem Auftritt beim Musikfest auf Gut Stocksee im Kreis Plön beitragen, kündigte eine Sprecherin des Schleswig-Holstein Musikfestivals bei der Programmvorstellung am Donnerstag an. Neu ist die Möglichkeit einer geführten Fahrradtour zum Musikfest auf Gut Pronstorf im Kreis Segeberg. Angeboten wird die Tour vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.