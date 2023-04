Hamburger Kunsthalle zeigt Werke aus dem Jahr 1923

Zum 100-jährigen Jubiläum der Freunde der Kunsthalle würdigt die Hamburger Kunsthalle ihren bedeutendsten Förderverein mit einer Ausstellung. Rund 60 Gemälde, Skulpturen und Werke auf Papier, die um 1923 entstanden, geben Einblick in das Kunstschaffen, die Gesellschaft und Geschichte Deutschlands und Hamburgs in diesem Jahr, teilte die Kunsthalle am Donnerstag mit. Bis zum 24. September sind Werke unter anderem von Otto Dix, George Grosz, Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe Kollwitz und Anita Rée in den Sammlungsrundgang „Klassische Moderne“ eingefügt. Sie setzten Schlaglichter „auf eine schillernde Zeit“.