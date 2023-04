The Ocean Race: Mastbruch beim Schweizer Team Holcim-PRB

Das Schweizer Team Holcim-PRB hat auf der vierten Etappe des Ocean Race einen Mastbruch vermeldet. Die Crew blieb dabei laut Veranstalter unversehrt. Das Unglück ereignete sich am Donnerstag um 7 Uhr deutscher Zeit in mäßigen Winden und bei moderatem Seegang. Der Mast brach etwa 20 Seemeilen vor der brasilianischen Küste auf der vierten Etappe der Weltumseglung von Itajai in Brasilien in den Hafen von Newport im US-Bundesstaat Rhode Island.

Itajai (dpa/lno) –. Das Schweizer Team Holcim-PRB hat auf der vierten Etappe des Ocean Race einen Mastbruch vermeldet. Die Crew blieb dabei laut Veranstalter unversehrt. Das Unglück ereignete sich am Donnerstag um 7 Uhr deutscher Zeit in mäßigen Winden und bei moderatem Seegang. Der Mast brach etwa 20 Seemeilen vor der brasilianischen Küste auf der vierten Etappe der Weltumseglung von Itajai in Brasilien in den Hafen von Newport im US-Bundesstaat Rhode Island.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls führte Team Holcim-PRB die Ocean-Race-Flotte mit neun Seemeilen vor dem US-Team 11th Hour Racing an. Team Malizia lag auf Platz drei. Team Holcim-PRB führt auch das Gesamtklassement der 14. Ocean-Race-Auflage mit 19 Punkten vor Team Malizia (14) und 11th Hour Racing (13) an.

Team Holcim-PRBs Skipper Kevin Escoffier war nach Rang zwei auf der Königsetappe hinter dem Team Malizia von Boris Herrmann mit komplett neuem Team in den vierten Abschnitt gestartet. Mit an Bord sind die Franzosen Fabien Delahaye und Benjamin Schwartz sowie die Niederländerin Annemieke Bes. Herrmann, der auf dieser vierten Etappe aussetzt und in Hamburg ist, fühlte mit den Konkurrenten und sagte: „Das ist so traurig.“

