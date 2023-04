Trockener Frühlingstag in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet am Donnerstag ein ruhiger Frühlingstag. Am Vormittag und im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab, nur vereinzelt regnet es, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zum Abend hin wird es verbreitet sonnig. Die Temperaturen liegen am Donnerstag bei Höchstwerten zwischen 10 und 12 Grad, auf Helgoland 8 Grad.

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet am Donnerstag ein ruhiger Frühlingstag. Am Vormittag und im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab, nur vereinzelt regnet es, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zum Abend hin wird es verbreitet sonnig. Die Temperaturen liegen am Donnerstag bei Höchstwerten zwischen 10 und 12 Grad, auf Helgoland 8 Grad.

Der Wind weht dabei schwach bis mäßig und kann sich in der Nähe der vereinzelten Schauer auffrischen. Im Verlauf der Nacht zum Freitag ziehen Wolken auf und die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 0 und 4 Grad, auf Helgoland auf 7 Grad. Im Inland kann es in Bodennähe auch frostig werden. Dabei weht der Wind schwach, an den Küsten auch mäßig bis frisch aus Südost- bis Ost.

