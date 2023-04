Internationales Meeresfilmfestival mit 50 Beiträgen

Besucher sitzen in einem Kinosaal.

Beim siebten internationalen Meeresfilmfestival Cinemare in Kiel sind bis Sonntag 50 verschiedene Streifen zu diesem Thema zu sehen. Das Festival leiste einen wichtigen Beitrag, das Bewusstsein für erforderliche Veränderungen zu schärfen, erklärte Schleswig-Holsteins Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) am Mittwoch zur Eröffnung am Abend. „Die präsentierten Filme zeigen die Schönheit der Meere und der Natur - aber auch, wie fragil Ökosysteme aufgrund der Einflüsse durch den Menschen sein können“, sagte Herbst laut vorab verbreiteter Mitteilung.