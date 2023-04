Nach Überfall auf Geldtransport drei Männer in U-Haft

Nach einem Überfall auf einen Mitarbeiter eines Geldtransports in Lübeck am 12. April sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Männer im Alter von 23, 28 und 35 Jahren wurden am Dienstagabend in Hamburg festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach einem vierten mutmaßlichen Tatbeteiligten werde weiter gefahndet.