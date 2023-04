Fast 17.000 Tempoverstöße in einer Woche

Schleswig-Holsteins Landespolizei hat bei Kontrollen binnen einer Woche mehr als 16.800 Tempoverstöße festgestellt. Dabei wurde ein Auto mit Hamburger Kennzeichen in einer Tempo-30-Zone vor einem Kinderheim mit 107 km/h geblitzt, wie das Landespolizeiamt am Mittwoch mitteilte. Eine Stunde später waren es demnach an derselben Stelle in entgegengesetzter Richtung 73 km/h. Die Quittung sind vier Monate Fahrverbot, drei Punkte in Flensburg und 1060 Euro Bußgeld.