Festnahmen wegen Anschlagsplänen: Gewahrsam angeordnet

Nach der Festnahme zweier Brüder aus Syrien wegen des Verdachts auf Planung eines Anschlags mit islamistischem Hintergrund hat ein Gericht im Allgäu für den jüngeren der beiden einen Gewahrsam angeordnet. Der Präventivgewahrsam zur Unterbindung von Straftaten sei bis 23. Mai angeordnet worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Memmingen am Mittwoch. Die Entscheidung dazu fiel demnach schon einen Tag vor der Festnahme des Mannes am Dienstag in Kempten.