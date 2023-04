Ohnsorg-Theater: Zuschauerzahlen steigen

Nach Einschnitten durch die Corona-Pandemie befindet sich das Hamburger Ohnsorg-Theater wieder im Aufwind. „Der Aufwärtstrend nach der Pandemie setzt sich langsam fort“, sagte Intendant Michael Lang am Mittwoch in Hamburg. Mit den Besucherzahlen gehe es weiter aufwärts. Bei den Abendstücken im Großen Haus „im behutsamen Tempo“, bei den Programmen für Kinder, Jugendliche und Familien sei das Interesse wieder „sehr merklich angezogen“. Mit einer Auslastung von 50 bis 60 Prozent stehe das Theater in dieser Zeit solide da. Die Spielzeit 2021/22 konnte dank der Coronahilfen mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis abgeschlossen werden.