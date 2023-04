Ex-Frau aus Wut über Scheidung erstochen: Mann vor Gericht

Knapp ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Hamburg-Lohbrügge muss sich ihr 47 Jahre alter Ex-Ehemann von Mittwoch (12.30 Uhr) an vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Er soll der Frau am 4. November vergangenen Jahres in ihrer Wohnung im Harnackring in den Bauch gestochen haben, die Frau verblutete. Der Anklage zufolge handelte der 47-Jährige aus Wut über die Scheidung kurz zuvor und eine neue Beziehung seiner Ex-Frau. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gestand der Mann die Tat, vorbestraft ist er nicht. Das Ex-Paar hatte zwei gemeinsame Kinder.

