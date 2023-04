Anträge auf Hilfe für Heizöl im Norden ab 4. Mai möglich

Wer durch den Kauf von Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets oder anderen nicht leitungsgebundenen Brennstoffen in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr besonders belastet war, kann vom 4. Mai an eine Härtefallhilfe beantragen. Diese können Privathaushalte bekommen, deren Energiekosten sich im Jahr 2022 mindestens verdoppelt hatten, wie das Verbraucherschutzministerium am Dienstag mitteilte.