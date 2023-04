Grote: Offenbar islamistischer Terroranschlag vereitelt

Hamburgs Innensenator Andy Grote hat die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden der Hansestadt mit denen des Bundes bei der Terrorismusbekämpfung gelobt. Dadurch sei am Dienstagmorgen ein 28 Jahre alter Syrer in der Hansestadt festgenommen worden, „der offenbar einen islamistischen Sprengstoffanschlag vorbereitete“, erklärte der SPD-Politiker. Auch alle an den Ermittlungen im Vorfeld Beteiligten hätten „hochprofessionelle und erfolgreiche Arbeit“ geleistet. „Der Fall zeigt erneut, wie wachsam und leistungsfähig unsere Sicherheitsbehörden sein müssen, um uns gegen extremistische Anschläge wirksam zu schützen“, sagte Grote.