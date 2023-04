Ehestreit löst Polizeieinsatz aus

Ein Streit zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar in Großhansdorf im Kreis Stormarn hat am Wochenende zu einem Polizeieinsatz geführt. Da der 54-Jährige Mann angeblich im Besitz einer Schusswaffe gewesen sein soll, sei ein Spezialeinsatzkommando der Landespolizei angefordert worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Braak (dpa/lno). Ein Streit zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar in Großhansdorf im Kreis Stormarn hat am Wochenende zu einem Polizeieinsatz geführt. Da der 54-Jährige Mann angeblich im Besitz einer Schusswaffe gewesen sein soll, sei ein Spezialeinsatzkommando der Landespolizei angefordert worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Als die Polizei am Einsatzort eingetroffen sei, sei dort aber nur die 50 Jahre alte Ehefrau anwesend gewesen. Der 54-Jährige hielt sich in seiner Wohnung in Braak im Kreis Stormarn auf; dort wurde aber keine Waffe gefunden worden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Bei dem Einsatz am Sonnabend wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

