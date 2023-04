Wieder fallen am Hamburg Airport zahlreiche Flüge aus: Beschäftigte eines Abfertigungsunternehmens haben am Montag die Arbeit niedergelegt. Hintergrund des Warnstreiks ist laut Verdi ein ungelöster Tarifkonflikt.

Mitarbeitende streiken am Airport Hamburg.

Tarife Warnstreik: Mehr als 50 Abflüge in Hamburg gestrichen

Hamburg. Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag kurzfristig zu einem ganztägigen Warnstreik am Flughafen Hamburg aufgerufen. Mehr als 50 von 160 Abflügen seien gestrichen worden, teilte der Hamburg Airport am Mittag mit. Betroffen waren nach Flughafenangaben unter anderem Flüge nach Zürich, Frankfurt, Brüssel, Helsinki und Malaga. Aufgerufen zum Warnstreik sind die rund 300 Beschäftigten des Abfertigungsdienstleisters Aviation Handling Services Hamburg GmbH (AHS), die unter anderem für Check-in und Boarding zuständig sind.

Rote Plakate im Flughafen mit der Aufschrift „Warnstreik“ informierten die Passagiere über die Tarif-Forderungen. Die Anzeigetafel zeigte zahlreiche gestrichene Flüge. Vereinzelt mussten die Fluggesellschaften auch Ankünfte aus dem heutigen Flugplan herausnehmen. „Die Lage in den Terminals ist ruhig“, teilte der Flughafen am Mittag mit. „Alle von Streichungen betroffenen Fluggäste werden gebeten, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und nicht zum Flughafen zu kommen.“

AHS betreut verschiedene Fluggesellschaften, darunter die Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines. Die Beschäftigten sollten sich am Montag ursprünglich um 84 Abflüge kümmern. Auf einem Parkdeck gab es eine Kundgebung.

Der Hamburger Flughafen war in diesem Jahr bereits mehrfach Ziel von Warnstreiks. Zuletzt hatten am Donnerstag und Freitag Warnstreiks der Sicherheitskontrolleure den Hamburger Flughafen weitestgehend lahmgelegt. Das seien aber komplett andere Tarifverhandlungen, erklärte eine Flughafen-Sprecherin. Auch die Auswirkungen seien unterschiedlich. Weil die Fluggäste die bestreikte Passagierkontrollstelle in der vergangenen Woche nicht passieren konnten, konnten nach Angaben des Flughafens keine der geplanten Abflüge und nur wenige Ankünfte stattfinden.

Insgesamt hatten alle Fluggesellschaften am Montag in Hamburg 160 Abflüge geplant. Flüge, die von anderen Service-Unternehmen betreut werden, sind nicht betroffen. Das Personal an den Check-in- und Boarding-Schaltern sind Angestellte privater Servicedienstleister, die im Auftrag der Fluggesellschaften die Service-Dienstleistungen für Flugpassagiere übernehmen.

Am Montag legte auch das Sicherheitspersonal am Flughafen Berlin-Brandenburg die Arbeit nieder. Bereits kurz nach der Warnstreikankündigung teilte der Flughafen mit, dass am Montag keine Passagierflüge abheben werden.

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel, kritisierte die Warnstreiks: „Erneut sind die Flughäfen die Hauptbetroffenen, obwohl sie nicht an den Verhandlungen beteiligt und keine Tarifpartei sind.“

Hintergrund des Hamburger Warnstreiks ist nach Verdi-Angaben der ungelöste Tarifkonflikt bei AHS. Aktuell liegen die Einstiegslöhne demnach auf dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohnes. Das Angebot des Bodenverkehrsdienstleisters, an dem der Flughafen Hamburg den Gewerkschaftsangaben zufolge 49 Prozent der Anteile hält, liegt für 2023 bei 14 Euro. Andere Bodenverkehrsdienstleister am Flughafen Hamburg zahlen demnach einen tariflichen Mindestlohn von 15 Euro, diesen fordert die Verdi-Tarifkommission auch für AHS.

Die Tarifverhandlungen bei AHS laufen seit Januar. Einen Termin für eine weitere Verhandlung gibt es den Angaben zufolge zur Zeit nicht.

