Tschentscher bei Treffen der EU-Parlamentschefs in Prag

Hamburg (dpa/lno). Als amtierender Bundesratspräsident nimmt Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher am Treffen der EU-Parlamentspräsidenten in Prag teil. Bei den zweitägigen Beratungen am Montag und Dienstag stehe der russische Angriff auf die Ukraine sowie die strategische Autonomie der EU im Mittelpunkt, teilte die Senatskanzlei in Hamburg mit.

„Seit Beginn des russischen Angriffskrieges unterstützen die EU und ihre G7-Partner die Ukraine in ihrem Kampf um Unabhängigkeit und Freiheit. Zugleich geht es darum, die Souveränität der Europäischen Union in der Energieversorgung, den internationalen Lieferketten und wirtschaftlichen Beziehungen zu sichern“, erklärte Tschentscher, der gemeinsam mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas an der Konferenz teilnimmt.

