Messerattacke in Lüneburg: Verletzte verlassen Krankenhaus

Nach einer Messerattacke in Lüneburg am Sonntag sind zwei Verletzte aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen zu der Auseinandersetzung dauern weiter an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die zwei Männer waren am Sonntag zur Behandlung in ein Hamburger Krankenhaus gebracht worden.