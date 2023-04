Steuerfahnder: 100 Millionen Euro zusätzliche Steuern

Hamburgs Steuerfahnder haben im vergangenen Jahr in 2765 Verfahren knapp 100 Millionen Euro zusätzliche Steuern ermittelt. 731 Strafverfahren und 661 Bußgeldverfahren wurden abgeschlossen, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Montag bei Vorlage der Jahresbilanz mitteilte. Durch Geldauflagen und Geldbußen seien mehr als drei Millionen Euro für Steuervergehen fällig geworden. Um Vermögenswerte möglichst frühzeitig zu sichern, seien sogenannte Arreste in Höhe von 7,6 Millionen Euro vollstreckt worden - etwa in Form von Bargeld, Luxusuhren oder Kraftfahrzeugen. Auch ein Bargeldspürhund sei zum Einsatz gekommen.