Heidenheim schlägt Kiel und holt sich zweiten Platz zurück

Der 1. FC Heidenheim hat den direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vom Hamburger SV zurückerobert. Im Heimspiel gegen Holstein Kiel gewann das Team von Trainer Frank Schmidt am Sonntag mit 3:0 (1:0). Die Treffer erzielten Kapitän Patrick Mainka per Kopf (2. Minute), Tim Kleindienst (69.) und Jan-Niklas Beste (75./Elfmeter).