Marathon-Sperrungen führen nicht zu Verkehrschaos in Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Trotz der Streckensperrungen anlässlich des Haspa Hamburg Marathons am Sonntag ist die Verkehrssituation im normalen Rahmen geblieben. Veranstalter und die Hamburger Polizei hatten Hotlines für das Marathon-Wochenende eingerichtet, über die sich über Streckensperrungen informiert werden kann und Staus gemeldet werden können. „In den ersten drei Stunden haben uns 110 Anrufe erreicht, das hielt sich also in einem normalen Rahmen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Auf der Internetseite des Marathon Veranstalters zeigt eine interaktive Karte, welche Straßen zu welcher Zeit genau gesperrt sind und sein werden.

Ansonsten sei die Verkehrslage in der Innenstadt ruhig geblieben, hieß es vonseiten der Polizei und der Verkehrsleitstelle. Aufgrund der Streckensperrungen habe es vereinzelt stockenden Verkehr im Bereich Domstraße, Willy-Brandt-Straße, Maienwege und Alsterkrugchaussee gegeben.

Rund 25 000 Teilnehmer laufen am Sonntag den Hamburg Marathon. Von den Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich ist auch der Busverkehr betroffen. Der Hamburger Verkehrsverbund empfiehlt während des Marathons auf U- und S-Bahnen auszuweichen.

Unabhängig vom Marathon führt am Sonntag Baustellenverkehr auf der A1 und A7 zu stockendem Verkehr. Auf der A1 gibt es einen Stau im Bereich der Norderelbbrücke auf einer Länge von zwei Kilometern. Die Autobahn A1 im Südosten Hamburgs ist am Freitagabend in Richtung Lübeck wegen Bauarbeiten für das gesamte Wochenende gesperrt worden.

