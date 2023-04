Marathon: Ringer und Welday wollen Olympia-Norm erreichen

Hamburg (dpa/lno). Europameister Richard Ringer und der einheimische Hafton Welday haben sich für den Hamburg-Marathon einiges vorgenommen. Die beiden Läufer möchten am Sonntag (09.30 Uhr/NDR) die Norm für die Olympischen Spiele in Paris erreichen. Der 34-jährige Ringer kündigte an, eine Zeit von unter 2:08 Stunden anzustreben. Der internationale Richtwert liegt bei 2:08:10 Stunden, Ringers Bestzeit ist mit 2:08:49 Stunden aus 2021. Weldays bestes Ergebnis steht bei 2:09:06 Stunden.

Ringer wird sich bei seinem Vorhaben auf die zweite Gruppe in dem Rennen konzentrieren, während Welday das Rennen mutig angehen und sich an den Favoriten wie Bernard Koech (Kenia/2:04:09) und Daniel do Nascimento (Brasilien/2:04:51) orientieren möchte. „Ich habe mich drei Monate in Äthiopien vorbereitet und werde meinen Körper testen. Ich bin gespannt, was ich laufen kann.“

Bei den Frauen hatte sich unterdessen Fabienne Königstein (Mannheim) kurzfristig für einen Start in Hamburg entschieden. Auch sie hat Olympia im Blick, muss dafür aber 2:26:50 unterbieten. Ihre Bestzeit liegt bei 2:32:35. Als Favoritin in der Hansestadt gilt Tiruye Mesfin (Äthiopien/2:18:47).

Dass es am Sonntag die Streckenrekorde (2:04:47/2:17:23) fallen werden, glaubt Cheforganisator Frank Thaleiser nicht. Insgesamt haben für den Marathon 11.800 Läuferinnen und Läufer gemeldet. „Das sind zwölf Prozent mehr als 2022, als wir die letzte Veranstaltung in Hamburg unter Corona-Auflagen gewesen sind. Aber es sind auch zwölf Prozent weniger als 2019“, meinte Thaleiser. Rundum die Strecke und das Messegelände wird es Absperrungen und Verkehrsbehinderungen geben.

