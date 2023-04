Ausflugtipp Hamburg: Letzte Chance für Dom-Besuch und besonderes Schiff wird erwartet

Außerdem wird am Sonntagmorgen ein besonderes Polar-Expeditionsschiff erstmals Halt in der Hansestadt machen.

Hamburg. Nach 30 Tagen auf dem Heiligengeistfeld ist am Sonntag ab 23 Uhr Schluss für den Hamburger Frühlingsdom.

Das Volksfest mit seinen 250 Fahrgeschäften lässt noch bis kurz vor Mitternacht die Lichter blinken - und dann beginnt mancherorts auch schon der Abbau.

Frühlingsdom in Hamburg: 2023 auch negative Schlagzeilen

Gegen Mittag ziehen Schausteller und die als Veranstalter fungierende Hamburger Wirtschaftsbehörde Bilanz und verraten, wie viele Besucher seit dem 24. März über das große Gelände geschlendert sind. Ersten Hochrechnungen zufolge könnten es wieder mehr als eine Million Menschen gewesen sein.

Für Gesprächsstoff hatte der Frühlingsdom zuletzt gesorgt, weil gleich zweimal mehrere Menschen aus Fahrgeschäften gerettet werden mussten. In einem Fall hatte ein Getriebeschaden den Sicherheitshalt ausgelöst, und die Höhenretter der Feuerwehr mussten sechs Jugendliche aus den Gondeln des Überkopffahrgeschäftes „Jekyll und Hyde“ befreien. Im zweiten Fall hatte ein eingeklemmtes Stromkabel das Kettenkarussell „Sky Dance“ gestoppt, und 20 Leute mussten in 20 Metern Höhe etwa 20 Minuten ausharren, bevor sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten.

Hamburger Hafen: Luxuriöses Polar-Expeditionsschiff erwartet

Wer gerne besondere Schiffe anschaut, sollte am Sonntag unbedingt beim Cruise-Center in Steinwerder vorbeischauen. Vom frühen Morgen von 7.30 Uhr an wird dann erstmals das luxuriöse Polar-Expeditionsschiff „Le Commandant Charcot“ festgemacht haben. Damit zeigt sich der Eisbrecher mit hybriden Flüssigerdgas-Elektroantrieb sogar zum ersten Mal überhaupt in Deutschland. Er ist derzeit zur Schau durch Nordeuropa unterwegs - auf das Schiff dürfen jetzt allerdings nur geladene Gäste. Anfang Mai startet das Expeditionsschiff dann wieder mit seinem regulären Fahrplan.

Auf dem Schiff mit der dunkelblauen Bordwand haben bis zu 245 Gäste in 123 Kabinen und Suiten Platz. Es gibt der Reederei Ponant zufolge zwei Restaurants und ein Spa an Bord. Der 150 Meter lange und 28 Meter breite Eisbrecher ist auf verschiedenen Routen in der Arktis unterwegs. Dass er nun in Hamburg liegt, ist deshalb eine seltene Gelegenheit für Fans des Maritimen. Die 2021 gebaute „Le Commandant Charcot“ legt am Montagabend, 18.00 Uhr, wieder ab und nimmt dann Kurs auf das englische Southampton.

