Ruhige Verkehrslage trotz Sperrungen wegen Marathons

Trotz des sommerlichen Wetters hält sich der Verkehr auf Hamburgs Straßen in Grenzen. Auch die Streckensperrungen entlang der Laufstrecke des Haspa Hamburg Marathons am Sonntag führten nicht zu einem erhöhten Stauaufkommen in der Innenstadt, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit.