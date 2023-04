Wolf am Strand in St. Peter-Ording gesichtet

In St. Peter-Ording an der Nordsee ist am Freitag am Strand ein Wolf gesichtet worden. Ein Mitarbeiter der Tourismuszentrale St. Peter-Ording hatte den Wolf am Morgen am Strand gesichtet und dem Koordinator für Wolfsbetreuung in Schleswig-Holstein gemeldet, wie eine Sprecherin der Tourismuszentrale mitteilte. Dieser habe anhand von Fotos bestätigen können, dass es sich wirklich um einen Wolf handelte. Das Ordnungsamt und die Tourismuszentrale wiesen Strandbesucher daher darauf hin, Abstand zu dem Tier zu halten, es nicht in die Enge zu treiben und Hunde anzuleinen.