Hamburger SV bis Saisonende ohne Talent Nemeth

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss bis zum Saisonende auf sein Stürmer-Talent András Nemeth auskommen. Am Rande des 109. Stadtderbys gegen den FC St. Pauli (4:3) gab der Club am Freitag bekannt, dass der Ungar sich im Training eine Fraktur des Innenknöchels zugezogen hat und mehrere Wochen ausfällt. Der 20-Jährige war in der Winterpause zum HSV gewechselt und erzielte in elf Spielen zwei Tore. Er gilt als Investition in die Zukunft.