39-Jähriger betrog Seniorin um Hunderttausende

Ein 39-jähriger Mann soll eine vermögende alte Dame in Kiel um rund 300.000 Euro geschädigt haben. Dafür muss der Mann jetzt drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Kieler Schöffengericht sprach den Angeklagten am Freitag nach Angaben einer Sprecherin in über 140 Fällen des gewerbsmäßigen Betruges, der gewerbsmäßigen Untreue, des Computerbetrugs, der Urkundenfälschung und der Unterschlagung schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig (Az. 589 Js 5868/19).